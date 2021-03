Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280321-213: Kennzeichen gestohlen

Bergneustadt (ots)

Auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in Bergneustadt haben Unbekannte am Freitag (26. März) die Kennzeichen GM-PA 675 gestohlen. Die Kennzeichen waren an einem blauen Ford montiert, der zwischen 10 und 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Getränkemartes an der Straße "Im Stadtgraben" geparkt war. Hinweisen zum Verbleib der Kennzeichen nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

