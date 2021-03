Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 290321-219: 60-Jähriger bei Einbruch festgenommen

Radevormwald (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Elberfelder Straße hat die Polizei am vergangenen Donnerstag (25. März) einen 60-jährigen Einbrecher auf frischer Tat festgenommen. Nachbarn hatten gegen 22.30 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Haus gemeldet. Die Polizei umstellte das Gebäude und konnte im Haus einen 60-Jährigen antreffen, der in Paderborn gemeldet ist. Der Mann hatte sich über eine zerstörte Fensterscheibe Zutritt zu dem Haus verschafft. Die Polizei nahm den 60-Jährigen vorläufig fest; er wurde im Verlauf des Freitags nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

