Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070421-236: Einbruch in Realschule

Radevormwald (ots)

In die Realschule an der Hermannstraße sind Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (6./7. April) eingebrochen. Zwischen 23.30 Uhr und Mitternacht verschafften sich die Einbrecher Zugang zur Schule und hebelten die Tür zum Sekretariat und einem weiteren Raum auf. Über mögliche Beute konnte bei der Anzeigenaufnahme noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

