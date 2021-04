Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080421-238: Nach Rutschpartie von Unfallstelle geflüchtet

Marienheide (ots)

Auf der Hauptstraße hat am Mittwoch (7. April) ein Unbekannter auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, ist in einen neben der Fahrbahn abgestellten Kleintransporter gerutscht und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Der Geschädigte hatte seinen weißen Kleintransporter auf einem Hausgrundstück neben der Fahrbahn in der Zeit zwischen 08.00 und 12.30 Uhr abgestellt. Ein aus Richtung Gummersbach in Richtung Marienheide-Zentrum fahrendes Fahrzeug kam offenbar auf Schneeglätte in der dort beginnenden Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und traf den Transporter im Bereich des linken Vorderrades. Trotz des nicht unerheblichen Schadens entfernte sich der Unfallverursacher. Hinweise zu dem Unfall nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

