POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind über das vergangene Wochenende (23. bis 26.04.2021) in ein Gebäude an der Nauheimer Straße eingebrochen und haben unter anderem mehrere Hundert Euro Bargeld sowie ein Parfum erbeutet. Die Täter brachen zwischen Freitagabend und Montagmorgen eine Eingangstür auf, durchsuchten in einem Pförtnerraum Schränke und stahlen eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren sowie ein Parfum. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

