Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.03.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Unbekannter mit VW Bus nach Unfall weitergefahren

Nachdem ein unbekannter Autofahrer am Dienstagmorgen in Heilbronn in einen Unfall mit zwei weiteren Pkw verwickelt war, setzte er seine Fahrt einfach fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein 49-Jähriger war gegen 7.45 Uhr mit seinem Skoda Octavia auf der Friedrich-Dürr-Straße in Richtung Sontheim unterwegs. Von der Gildenstraße bog zeitgleich der Unbekannte mit seinem VW Bus in die Friedrich-Dürr-Straße nach rechts ab. Durch die Fahrzeuge, die links und rechts von der Fahrbahn geparkt waren, ergab sich an der Friedrich-Dürr-Straße, kurz vor der Gildenstraße, eine Engstelle. Offenbar bremste der unbekannte Verkehrsteilnehmer nicht ab oder hielt an. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 49-Jährige nach eigener Aussage scharf nach rechts aus. Dabei kollidierte der Skoda mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW Golf. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 5.500 Euro. Bei dem Fahrer des VW Busses handelte es sich um einen Mann. Dieser entfernte sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Heilbronn sucht Zeugen und bittet diese, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 07131 104 2500 zu melden.

Neckarsulm: Schwarzer Peugeot gestohlen

Auf einen schwarzen Peugeot hatten es Diebe in Neckarsulm abgesehen. Das Auto stand bis Montagabend, 18.30 Uhr, verschlossen in der Pichterichstraße, wo es am Fahrbahnrand parkte. Irgendwann in der Nacht müssen es Unbekannte entwendet haben. Das Fahrzeug hat einen Sachwert in Höhe von circa 3.500 Euro. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Neckarsulm, 07132 93710.

Löwenstein: Suche am Breitenauer See

Aufgrund eines Hinweises auf eine möglicherweise hilflose Person kam es am Dienstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz mit Beteiligung des Polizeihubschraubers, der Polizeihundeführerstaffel, mehreren Feuerwehren, einem Rettungsdienst und Rettungssanitätern am Breitenauer See. Eine Frau hatte die Polizei verständigt, nachdem sie gegen 20.30 Uhr einen Mann im See gesehen hatte, der offenbar im Schlamm feststeckte. Als sie diesen mehrfach angesprochen hatte, antwortete dieser, dass sie ihn in Ruhe lassen solle. Daraufhin erlosch seine Taschenlampe und war nicht mehr zu sehen. Die Einsatzkräfte suchten den See und das angrenzende Gebiet mit Parkplätzen ab, konnten den Mann jedoch nicht feststellen. Gegen 22.30 Uhr wurde die Suche beendet. Am Mittwoch wurde die Suche fortgeführt. Es wurden jedoch keine Hinweise auf eine Person gefunden.

Bad Friedrichshall: Busfahrgäste nach Unfall als Zeugen gesucht

Nach dem Unfall eines Linienbusses und eines Skoda Fabias am Montag in Bad Friedrichshall sucht die Polizei nach Zeugen. Der 34-jährige Autofahrer hatte den Bus gegen 17.30 Uhr auf der Jagstfelder Straße nach einem Baustellenbereich überholt. Dabei kam es zu einer Berührung der Fahrzeuge, wobei an dem Bus ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Da es zu dem Unfallhergang unterschiedliche Aussagen gibt, bittet die Polizei um Hinweise. In dem Linienbus fuhren zum Unfallzeitpunkt mehrere Fahrgäste mit, die den Vorfall möglicherweise gesehen haben. Das Polizeirevier Neckarsulm nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

