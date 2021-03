Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.03.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Elztal-Auerbach: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich in der Nacht auf Dienstag unbemerkt Zutritt zu einem Wohnhaus in Elztal-Auerbach. Zwischen 23.15 Uhr und 7.15 Uhr begaben sich die Täter zu dem Gebäude in die Sonnenhalde und stiegen über ein Fenster in eine Wohnung ein. Im Inneren durchwühlten sie das Inventar und entwendeten eine Ledertasche, einen Geldbeutel und Bargeld. Anschließend flüchteten die Einbrecher scheinbar über das Einstiegsfenster und blieben unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, sich beim Polizeiposten Schefflenz, Telefon 06293 230, zu melden.

Aglasterhausen: Ladendiebe unterwegs

Am Dienstagnachmittag entwendeten zwei Männer einen mit Lebensmitteln gefüllten Einkaufswagen aus einem Supermarkt in Aglasterhausen. Gegen 14.45 Uhr war einer der Diebe in dem Geschäft in der Straße "Im oberen Tal" und lud seinen Einkaufswagen mit Artikeln im Wert von knapp 120 Euro voll. Anschließend schob er diesen über die Eingangstüre, welche von seinem Komplizen offengehalten wurde, hinaus auf den Parkplatz. Dies beobachtete eine Angestellte, rannte hinterher und rief die Polizei. Die beiden Männer wurden daraufhin von den alarmierten Polizisten angetroffen und müssen nun mit einer Strafanzeige rechnen.

