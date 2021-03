POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.03.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.03.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein 24-Jähriger wurde nach einem Unfall am Dienstagabend mit leichten Verletzungen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann fuhr gegen 19.30 Uhr von Waldenburg-Hohebuch in Richtung Öhringen-Cappel als er bei Neuenstein auf gerader Strecke einen PKW überholte. Beim Wiedereinscheren verlor der Motorradfahrer aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine. Das Motorrad stürzte um und schlitterte noch etwa 150 Meter weiter, bevor es auf der Gegenfahrbahn zum Liegen kam. An der Maschine entstanden Schäden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Bretzfeld: Transporter beschädigt - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter beschädigte am Dienstag einen in Bretzfeld geparkten Mercedes Sprinter. Der Besitzer hatte den Transporter gegen 10.45 Uhr vor einer Bankfiliale in der Adolzfurter Straße abgestellt. Als er kurz darauf wieder zu seinem Sprinter kam, musste er feststellen, dass der linke Außenspiegel an seinem Wagen abgefahren worden war. Ein unbekannter Autofahrer muss beim Vorbeifahren an dem Mercedes hängen geblieben sein und dabei den Spiegel abgerissen haben. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Bretzfeld unter der Telefonnummer 07946 940010 entgegen.

