Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Einbrecher vorläufig festgenommen

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Polizeibeamte haben Dienstagabend (27.04.2021) einen 38-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in einen Bürocontainer an der Einödstraße eingebrochen zu sein. Der 38-Jährige gelangte gegen 19.45 Uhr auf bislang ungeklärte Weise in den Container, stahl einen Laptop und flüchtete anschließend. Ermittlungen führten die Polizeibeamten auf die Spur des 38-jährigen Tatverdächtigen. Die Ermittler nahmen den Mann gegen 21.00 Uhr in einer Wohnung in Esslingen vorläufig fest und fanden bei der anschließenden Durchsuchung mutmaßliches Diebesgut. Ob der Tatverdächtige auch für die vergangenen Einbrüche in den Bürocontainer verantwortlich ist, muss noch ermittelt werden. Die Beamten setzten den 38-jährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

