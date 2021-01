Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zigarettenautomat aufgebrochen

Osnabrück (ots)

Unbekannte machten sich im Osnabrücker Stadtteil Dodesheide an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. In der Zeit von Sonntagmittag (12 Uhr) bis Montagmittag (13.15 Uhr) brachen sie den an der Ecke Bierbaumsweg/Ickerweg stehenden Automaten auf und stahlen das darin befindliche Bargeld sowie die Tabakwaren. Eine Zeugin entdeckte den beschädigten Kasten und informierte die Polizei. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215 oder 327-3240.

