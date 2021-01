Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Metallgegenstände gestohlen

BramscheBramsche (ots)

Ein landwirtschaftliches Anwesen an der Lindenstraße, zwischen dem Stapelberger Weg und "An den Grubenhäusern", geriet zwischen Samstagmorgen (08.30 Uhr) und Montagmorgen (08.45 Uhr) ins Visier unbekannter Täter. Diese brachen die Tür eines Heizungsraumes auf und entwendeten daraus mehrere Gegenstände aus Metall. Zudem nahmen der oder die Täter die beschädigte Stahltür mit. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche, Telefon 05461/91500.

