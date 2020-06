Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit Personenschaden - 72jähriger schwer verletzt

Unna (ots)

Am 31.05.2020 (So.), gegen 12.30 Uhr, befuhr ein 72jähriger Fahrzeugführer aus Dortmund die Bundesstraße 1 in Unna in Fahrtrichtung Dortmund. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 72jährige Dortmunder mit seinem VW Golf zwischen den Anschlussstellen Kessebürener Weg und Iserlohner Straße nach links von der Fahrbahn ab, kreuzte den Gegenverkehr und prallte dann gegen den ansteigenden Teil der Schutzplanke. Hierdurch wurde das Fahrzeug zunächst in die Höhe katapultiert und landete schließlich mit dem Fahrzeugheck wieder auf der Schutzplanke. Hierdurch wurde der 72jährige Fahrzeugführer schwer verletzt. Er musste einem Krankenhaus zugeführt werden, wo er stationär verblieb. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen mittels Kran geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

