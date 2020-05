Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen - PKW prallte mit LKW zusammen

Selm (ots)

Am Donnerstagmorgen (28.05.2020) fuhr gegen 4.35 Uhr ein 58-jähriger Nordkirchener mit seinem PKW auf der Tüllinghofer Straße in Richtung Lüdinghausener Straße und bog hier nach links in Richtung Lüdinghausen ab. Ohne auf einen von links kommenden 41-jährigen LKW-Fahrer aus Lünen zu achten, fuhr er in den Einmündungsbereich. Die beiden Fahrzeuge prallten frontal zusammen. Der PKW drehte sich mehrmals und kam dann auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer des LKW hatte noch ein Ausweichmanöver versucht, kam aber nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb auf dem angrenzenden Feld stehen.

Beide Fahrer verletzten sich leicht und wurden zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 30 000 Euro. Aufgrund austretender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Die Lüdinghausener Straße musste für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis gegen 8 Uhr gesperrt werden.

