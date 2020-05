Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Schwer verletzt ins Krankenhaus: Autofahrerin übersieht Radfahrer

Selm (ots)

Eine 39-jährige Autofahrerin hat am Dienstag (26.05.2020) gegen 14.35 Uhr einen 69-jährigen Radfahrer übersehen, als dieser auf Höhe einer Querungshilfe den Cappenberger Damm in Selm überqueren wollte - es kam zum Zusammenstoß, durch den der 69-Jährige schwer verletzt wurde. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

