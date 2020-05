Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer - Zusammenstoß mit LKW

Unna (ots)

Ein 48-jähriger LKW-Fahrer aus Hamm fuhr am Mittwoch (27.05.2020) gegen 15.30 Uhr auf der Gießerstraße in Richtung Hammer Straße. Zur gleichen Zeit verließ ein 82-jähriger Radfahrer aus Unna in Höhe Hausnummer 5 den Radweg und wollte die Gießerstraße überqueren. Er sah den LKW jedoch nicht und wurde von dem noch ausweichenden Fahrzeug seitlich getroffen und ein paar Meter mitgeschleift.

Der Radfahrer, der einen Helm trug, verletzte sich und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2 000 Euro geschätzt.

