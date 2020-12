Polizei Gütersloh

POL-GT: 21-Jähriger bei Unfall auf der Sürenheider Straße verletzt

GüterslohGütersloh (ots)

Verl (FK) - Am Dienstagnachmittag (08.12.,15.15 Uhr) beabsichtigte ein 57-jähriger VW-Fahrer von der Straße Zum Meierhof nach links auf die Sürenheider Straße abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Audi eines 21-Jährigen, welcher die Sürenheider Straße in Richtung Bielefeld entlang fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audio gegen einen Baum am Straßenrand geschleudert. Der Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide Autos und der Baum wurde beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 20000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich rund um die Unfallstelle gesperrt.

