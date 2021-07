Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Erneute Schockanrufe

Flotwedel (ots)

Am 03.07.2021 kam er zu erneuten Schockanrufen. In diesem Fall wurden Personen aus dem Gemeindegebiet Flotwedel angerufen. Wie in der Vergangenheit, wurde auch hier den angerufenen Personen mitgeteilt, dass es in ihrer Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. Die uns bekannten Personen haben alle hervorragend reagiert und die Anrufe selbstständig beendet./ym

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell