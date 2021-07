Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Randalierer muss in Gewahrsam

Celle, Heese (ots)

Am Samstag, den 03.07.2021 randalierte ein 28jähriger, volltrunkener Mann mitten am Tage im Falkenweg, indem er gegen mehrere PKW trat. An den Fahrzeugen wurden keine Beschädigungen festgestellt. Da sich die Person vor Ort durch die eingesetzten Beamten nicht beruhigen ließ, diese beleidigte und sogar nach ihnen trat, musste er bis Abends auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen werden, wo er seinen Rausch ausschlief.

