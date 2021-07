Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle, Nienhagen, Adelheidsdorf

diverse Trunkenheitsfahrten (ots)

Nach Zeugenhinweisen wird einer 69jährigen Frau aus Nienhagen vorgeworfen, am Freitag, den 02.07.2021, mit einer Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille, einen PKW im öffentlichen Verkehrsraum geführt zu haben. Einem weiteren Fahrzeugführer aus Adelheidsdorf wird ebenfalls nach Zeugenhinweisen vorgeworfen, am selben Abend, ebenfalls mit einer Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille, einen PKW im öffentlichen Verkehrsraum geführt zu haben. Bei beiden Personen wurden Blutproben entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Einem 62jähregen Mann wird vorgeworfen am Samstag Abend einen PKW mit einer Atemalkoholkonzentration von 0,72 Promille geführt zu haben. Gegen diesen Mann wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell