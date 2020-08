Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L 1141/Gemarkung Sachsenheim: Eine leicht verletzte Person nach Unfall im Begegnungsverkehr

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch, gegen 16.20 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 1141 zwischen Groß- und Kleinsachsenheim ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Nach derzeitigem Stand befuhr ein 39 Jahre alter VW-Lenker die L1141 von Kleinsachsenheim in Richtung Großsachsenheim. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der VW-Lenker in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden Opel einer 29-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall wurde der Opel von der Fahrbahn abgewiesen, rollte eine Böschung hinunter und kam auf dem dortigen befestigen Wiesenweg zum Stehen. Durch den Unfall wurde die Opel-Lenkerin leicht verletzt und wurde nach Erstversorgung an der Unfallstelle zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsstörungen kam es nicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 30.000 Euro.

