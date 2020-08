Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrspolizeiinspektion mit neuem Leiter

Bild-Infos

Download

Ludwigsburg (ots)

Polizeidirektor Holger Janowsky hat am 01.08.2020 die Leitung der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg übernommen und damit die Nachfolge von Polizeidirektor Michael Wernthaler angetreten, der zur Bereitschaftspolizei nach Bruchsal wechselte. Die Verkehrspolizeiinspektion mit rund 180 Haushaltsstellen ist organisatorisch der Schutzpolizeidirektion angegliedert und hat ihren Sitz am Pfaffenwaldring in Stuttgart-Vaihingen. Holger Janowsky begann seine polizeiliche Laufbahn 1980 bei der Bereitschaftspolizei in Göppingen. Nach Verwendungen bei der Verkehrspolizei Karlsruhe-Durlach und beim Autobahnpolizeirevier Pforzheim folgte 1987 der Aufstieg in den gehobenen und 1995 in den höheren Polizeivollzugsdienst. 1997 war er Dienstgruppenleiter im Lagezentrum des Innenministeriums, bevor er 1998 die Leitung des Polizeireviers Calw und 1999 die Leitung der Abteilung I - Schutzpolizei - der damaligen Polizeidirektion Calw übernahm. Im Jahr 2000 wurde er Leiter des Führungs- und Einsatzstabes und Vertreter des Dienststellenleiters der Polizeidirektion Calw. Seit 2014 leitete Janowsky die Führungsgruppe der Direktion Polizeireviere und heutigen Schutzpolizeidirektion beim Polizeipräsidium Ludwigsburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell