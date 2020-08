POL-LB: Bitte beachten Sie die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Polizeibeamte haben am Mittwochmorgen (12.08.2020) einen 80 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, auf der Bundesstraße 14 entgegen der Fahrtrichtung gefahren zu sein. Zeugen meldeten gegen 04.00 Uhr, dass ein blauer Hyundai die Bundesstraße 14 von Waiblingen kommend in Richtung Stuttgart auf der falschen Fahrbahn befuhr. Alarmierte Polizeibeamte hielten das Fahrzeug auf Höhe des Neckarparks an und kontrollierten den 80-jährigen Autofahrer. Zur weiteren Abklärung brachten sie den Mann auf ein Polizeirevier und beschlagnahmten seinen Führerschein. Das Auto wurde abgeschleppt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn auf freien Fuß. Bei welcher Auffahrt der Mann auf die Bundesstraße gelangt ist, konnte noch nicht festgestellt werden. Weitere Zeugen und Geschädigte werden deshalb gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei dem Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

