Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Auto aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Eine böse Überraschung wartete am Dienstagnachmittag auf die Fahrerin eines Hyundai, der zwischen 10.45 Uhr und 16.50 Uhr in der Vaihinger Straße in der Nähe der S-Bahn-Haltestelle Goldberg in Böblingen stand. Ein noch unbekannter Täter hatte mit einem Stein, der vermutlich aus dem Gleisbett stammte, die Beifahrerscheibe des Fahrzeugs zertrümmert und anschließend den Innenraum durchsucht. Mutmaßlich in Ermangelung von Wertvollem entwendete er ein Handy-Ladekabel, das sich in der Mittelkonsole befunden hatte. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro beziffert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031/13-2500, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell