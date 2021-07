Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eine Welle von Beschädigungen

Bergen (ots)

Vom 02.07.bis zum 03.07.2021 kam es im Bereich der Exiner Straße in Bergen zu mehrfachen Emblem-Diebstählen. Es wurden verschiedene Fahrzeugtypenschilder entwendet. An einem Fahrzeug wurde zudem das Wort "Flex" in den Lack geritzt. An einem weiteren Fahrzeug wurden zwei Reifen zerstochen. Insgesamt wurden 7 Fahrzeuge beschädigt. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bei der Polizei Bergen unter 05051/47166-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell