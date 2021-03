Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vorabmeldung: Geldautomat gesprengt

Offenbach (ots)

Geldautomat gesprengt - Zeugen bitte melden! - Obertshausen

(mm) Nach ersten Hinweisen haben drei dunkel gekleidete und maskierte Personen am heutigen Donnerstag, gegen 1.45 Uhr, einen Geldautomaten im Foyer einer Bank in der Seligenstädter Straße (40er-Hausnummern) in Hausen gesprengt. Als Fluchtfahrzeug sollen sie einen dunklen Audi benutzt haben und in Richtung der Bundesstraße 448 geflüchtet sein. Nach Zeugenhinweisen waren an dem Fahrzeug Kennzeichen mit der Ortskennung "GOA" angebracht. Am Tatort ließen die Täter ein Brecheisen zurück. Ob und wieviel Geld die Automatensprenger erbeutet haben, ist noch nicht bekannt. Durch die Sprengung entstand erheblicher Gebäudeschaden. Zudem wurden zwei Autos, die vor dem Geldinstitut abgestellt waren, durch umherfliegende Glassplitter beschädigt. Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Offenbach, 04.03.2021, Pressestelle, Michael Malkmus

