Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vorabmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 04.03.2021

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Mauer eingestürzt: Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt - Seligenstadt

(tl) Bei Aushubarbeiten in einer Baugrube in der Babenhäuser Straße ist ein Arbeiter am Mittwochnachmittag durch eine einstürzende Mauer schwer verletzt worden. Der 58-jährige Mann befand sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei zum Zeitpunkt des Vorfalls, gegen 16:45 Uhr, in unmittelbarer Nähe der Mauer, als diese auf einer Länge von etwa acht bis zehn Metern einstürzte und den Verletzten teilweise unter sich begrub. Er kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Ein zu der Baugrube beziehungsweise zu der Mauer angrenzendes Wohnhaus musste dabei aufgrund von Einsturzgefahr geräumt werden. Zur Sicherung der Gefahrenstelle wurde die Baugrube im Bereich der Mauer wieder zugeschüttet. Die genaue Ursache, warum es zum Einsturz der Mauer kam, wird noch ermittelt.

Offenbach, 04.03.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

