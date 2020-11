Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Pirzenthal, K 6557537 Wissen, Pirzenthal, K 65 (ots)

Am So., 08.11.2020, gegen 12:19 Uhr befuhr ein 32-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw 3er BMW die K 65 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Pirzenthal. Im Verlaufe einer scharfen Rechtskurve bremste er bei nicht angepasster Geschwindigkeit seinen PKW so stark ab, dass die Räder blockierten. In der Folge rutschte er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem PKW Daimler-Benz eines 62-jährigen Fahrzeugführers. An den PKW entstand ca. 4500,-EUR Sachschaden.

