POL-PDNR: Neuwied, Kirchstraße: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

In der Zeit zwischen Samstag, 07.11.2020, 16.00 Uhr, und Sonntag, 08.11.2020, 10.00 Uhr, beschädigte ein vorbeifahrendes Fahrzeug einen in Neuwied, Kirchstraße, in Höhe der Hausnummer 65 geparkten Ford. Der geparkte Pkw wurde dabei erheblich beschädigt. Anschließend floh der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufgrund der Spuren dürfte es sich bei dem Unfallverursacher um ein helles Fahrzeug handeln, dieses dürfte auf der rechten Fahrzeugseite erheblich zerkratzt sein. Personen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

