Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: ERSTMELDUNG - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Windhagen (ots)

Am 27.08.2020, gegen 02:30 Uhr wurde bei der Polizeiautobahnstation ein Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln, in Höhe Kilometer 43 (Gemarkung Windhagen) bekannt.

Die Kräfte konnten vor Ort einen umgestürzten Transporter mitten auf der Fahrbahn sowie mindestens eine mindestens leichtverletzte Person vorfinden. Daraufhin erfolgte zunächst eine Vollsperrung, die zwischenzeitlich aufgehoben werden konnte. Zumindest der linke Fahrstreifen ist wieder freigegeben. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an.

Es wird nachberichtet.

