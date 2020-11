Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt

Horhausen (WW)Horhausen (WW) (ots)

Am frühen Sonntagmorgen um 04:16 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen vor ihm in Schlangenlinien fahrenden Fahrzeugführer auf der B256 im Bereich Horhausen. In Höhe der PI Straßenhaus konnte das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden. Der 30-jährige Fahrzeugführer aus dem Kreis Mayen-Koblenz wies einen Atemalkoholwert von 1,84 Promille auf. Die Weiterfahrt war somit beendet und nach einer Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins konnte der Beschuldigte den weiteren Heimweg zu Fuß antreten.

