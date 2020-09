Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Fahrschülerin

Traben-Trarbach (ots)

Am frühen Abend des 03.09.2020 befuhr eine 39-jährige Fahrschülerin mit einem Motorrad die Bahnstraße in Traben-Trarbach. Während eines Abbiegevorganges in die Poststraße verlor die Motorradfahrerin aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte mitsamt dem Motorrad in eine Schaufensterscheibe, welche sich rechtsseitig der Fahrbahn befand. Die Fahrerin des Motorrades wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Motorrad und der Schaufensterscheibe entstand Sachschaden. Im Einsatz war die Feuerwehr Traben-Trarbach, ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes, ein Rettungshubschrauber des ADAC und die Polizei Zell (Mosel).

