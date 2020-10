POL-PPWP: Wer hat den BMW zerkratzt?

Polizeipräsidium Westpfalz

In der Friedrichstraße ist ein Auto von unbekannten Tätern zerkratzt worden. Der Fahrzeughalter meldete den Schaden am Montagabend der Polizei.

Er hatte den Pkw im Zeitraum von 21:45 Uhr bis 22:00 Uhr in der Friedrichstraße Höhe Hausnummer 57 am Fahrbahnrand abgestellt. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte, konnte er auf der Fahrerseite tiefe Kratzspuren an beiden Fahrzeugtüren feststellen. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern unter der Nummer 0631 369-2150 jederzeit entgegen. |elz

