Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Katalysatoren ausgebaut

Faßberg (ots)

Vermutlich in der Zeit vom 01.07. - 07.07.2021 haben Unbekannte die Katalysatoren aus drei VW-Fahrzeugen herausgebaut und entwendet. Die Fahrzeuge standen im Bereich einer Werkstatt in der Straße Zum Poitzer Bahnhof. Die Tat war erst spät entdeckt worden, weil die Fahrzeuge nicht zugelassen waren und für den Verkauf bereit standen. Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation in Faßberg unter 050555/987060 auf. /ym

