POL-CE: Wer vermisst dieses BMX-Rad?

Hermannsburg (ots)

Die Polizei in Hermannsburg ermittelt derzeit in Sachen eines Fahrraddiebstahls und hat in diesem Zusammenhang am vergangenen Dienstag (06.07.2021) ein BMX-Rad sichergestellt. Das Rad hat einen schwarzen Rahmen und weiße Reifen. Wer vermisst ein solches Rad oder kann Hinweise zum Eigentümer geben? Hinweise werden unter der Tel. (05052) 913310 entgegengenommen.

