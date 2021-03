Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Versuchter Einbruch in Verkaufswagen.

Lippe (ots)

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen versuchten Unbekannte in der Sylbacher Straße in den geparkten Verkaufswagen einer Fleischerei einzudringen. Sie hebelten mit einem Werkzeug an der Tür, um den Wagen zu öffnen, was aber nicht gelang. Aus unbekannten Gründen brachen sie den Versuch ab. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, richten ihre Hinweise bitte unter der Rufnummer 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

