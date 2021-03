Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen - Dachstuhlbrand

Lippe (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 14.20 Uhr in Hohenhausen bei einem Werkstattgebäude an der Rintelner Straße zu einem Dachstuhlbrand. Die beiden Bewohner der Wohnung über der Werkstatt gelangten unverletzt ins Freie. Ein Übergreifen der Flammen auf die daneben befindliche Tankstelle konnte durch die FW verhindert und der Brand letztlich gelöscht werden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Bundesstraße 238 bis etwa 18.30 Uhr komplett gesperrt werden. Zur Schadenshöhe ist noch nichts bekannt und die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell