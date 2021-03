Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher im Keller.

Lippe (ots)

Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Einrichtung für pflegebedürftige Menschen in der Marienstraße. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen brachen die Täter eine Kellertür auf und gelangten so in den Waschkeller des Hauses. Diebesgut machten die Täter nicht. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 05231/6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell