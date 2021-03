Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup-Selbeck. Bei Alleinunfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Donnerstagmorgen auf der Detmolder Straße ereignet hatte. Gegen 6 Uhr fanden Ersthelfer einen schwer verletzten Mann in einem verunfallten Fahrzeug. Der Opel lag auf dem Fahrzeugdach in einem Straßengraben. Vermutlich befuhr der 44-jährige Mann aus Oberhausen mit den Opel die Straße in Richtung Barntrup, als er nach links von der Fahrbahn abkam. Der Opel überschlug sich und blieb total beschädigt im Straßengraben liegen. Zeugen melden sich bitte beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180.

