Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Mit Drogen auf dem Fahrrad.

Lippe (ots)

Aufmerksame Zeugen meldeten am späten Mittwochabend einen Radfahrer, der auf der Bundesstraße (B 66) zwischen Bega und Humfeld unterwegs sei und dabei eine unsichere Fahrweise an den Tag lege. In Humfeld traf eine Streifenwagenbesatzung auf den dunkel gekleideten Radfahrer. Dieser fuhr in starken Schlangenlinien in Richtung Dörentrup und benutzte dabei die Fahrstreifen für beide Fahrtrichtungen. Als die Beamten den Mann stoppen wollten, beabsichtigte er sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Dabei kam der Mann zu Fall, so dass die Beamten ihn schnell stellen konnten. Es handelte sich um einen 30-jährigen Mann aus Dörentrup, der sich am Unfallort auch noch vergeblich seiner mitgeführten Drogen entledigen wollte. Da der 30-Jährige deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm im Klinikum eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Wer durch den Dörentruper zwischen etwa 23 Uhr und halb eins am Donnerstagmorgen auf der B 66 gefährdet worden ist, meldet sich bitte beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter 05222/98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell