Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Apotheke scheitert.

Lippe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten Unbekannte gewaltsam in eine Apotheke in der Benekestraße einzudringen. Die Täter hebelten an einem rückwärtigen Fenster der Apotheke und gaben ihr Vorhaben schließlich auf. Möglicherweise fühlten sich die Einbrecher gestört. Ihre Hinweise zu dem Einbruchversuch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090 entgegen.

