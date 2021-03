Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Betrunkener und aggressiver Fahrradfahrer flüchtet vor Polizei.

Lippe (ots)

Am gestrigen Dienstagabend gegen 17.50 Uhr wurde die Polizei zu einem betrunkenen und aggressiven Fahrradfahrer gerufen. Sanitäter eines Rettungswagens entdeckten ihn auf der Lageschen Straße, da seine Fahrweise deutliche Ausfallerscheinungen zeigte. Er überfuhr eine rote Ampel, missachtete Vorfahrtsregeln und fuhr in Schlangenlinien. Die Rettungssanitäter sprachen den Mann an, der sich sofort aggressiv und uneinsichtig zeigte. Daraufhin verständigten diese die Polizei. Beim Erblicken der Polizeibeamten versuchte der 40-Jährige aus Bad Salzuflen mit seinem Fahrrad über die Lagesche Straße in Richtung B 239 zu flüchten. Ein Beamter nahm fußläufig die Verfolgung auf und wollte den Flüchtigen an der Weiterfahrt hindern. Doch der Bad Salzufler schlug nach dem Beamten, der daraufhin Pfefferspray gegen den 40-Jährigen einsetzte. Auf Höhe einer Brücke kollidierte der Fahrradfahrer schließlich mit einem parkenden Fahrzeug, wodurch er ins Wanken geriet und in einen Grünstreifen stürzte. Erneut versuchte der Mann zu flüchten und leistete deutlichen Widerstand gegen die Beamten. Einer der Polizisten erlitt bei dem Widerstand leichte Verletzungen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen, eine Blutprobe wurde angeordnet. Auch während des Transportes zur Polizeiwache Detmold zeigte sich der 40-Jährige renitent und beleidigte und bedrohte die Beamten. Ein Strafantrag wurde gestellt.

