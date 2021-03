Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Jerxen-Orbke. Versuchter Einbruch in eine Lagerhalle.

Lippe (ots)

Einbrecher versuchten zwischen Freitagmittag und Montagmorgen in die Lagerhalle einer Firma in der Westerfeldstraße einzubrechen. Nachdem sie sich vermutlich über ein Tor Zugang zum Firmengelände verschaffen konnten, gelang es ihnen nicht die Tür der Lagerhalle zu öffnen. Es ist anzunehmen, dass die Täter sich daher ohne Beute wieder über die Westerfeldstraße vom Gelände der Firma entfernten. Zeugen richten ihre Hinweise zu dem versuchten Einbruch bitte unter der Rufnummer 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell