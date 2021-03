Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. In Firmengebäude eingebrochen.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagmittag und Montagmittag wurde in ein Firmengebäude in der Straße "Am Waldsaum" in Hiddesen eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich durch das Einschlagen einer Glastür Zugang zum Gebäude. Sie durchwühlten die Büros und stahlen Festplatten aus Computern sowie einen Server. Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 05231 6090.

