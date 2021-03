Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Versuchter Wohnungseinbruch.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstagabend und Montagnachmittag auf bislang unbekannte Weise einen Weg in den Hausflur eines Wohnhauses im Allensteiner Weg. Dort versuchten sie mit Werkzeug eine Wohnungstür aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Zeugen des versuchten Wohnungseinbruchs werden gebeten ihre Hinweise unter der Rufnummer 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2 zu richten.

