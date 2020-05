Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 13.05.2020 - Verkehrsunfall auf der Autobahn PKW fährt auf der BAB 2 auf LKW auf

Dortmund (ots)

Nach einem Auffahrunfall auf der A2 in Höhe Dortmund Brechten wird ein schwerstverletzter Autofahrer ins Krankenhaus transportiert.

Gegen 05:00 Uhr wurden die Feuerwehr und der Rettungsdienst auf die A2 in Fahrtrichtung Oberhausen in Höhe Brechten alarmiert. Aus bisher unbekannten Gründen war ein PKW auf einen LKW aufgefahren. Nach dem Aufprall, bei dem der PKW stark beschädigt wurde, kam das Fahrzeug auf dem Seitenstreifen zu stehen. Durch die ersteintreffenden Kräfte wurde die medizinische Versorgung des schwerverletzten PKW-Fahrers eingeleitet. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde eine sogenannte "Sofortrettung" durchgeführt. Parallel wurde die Einsatzstelle gegen eine mögliche Brandgefahr des verunfallten Fahrzeugs, sowie gegen den rückwärtigen fließenden Verkehr abgesichert. Hier konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Feuerwehr unterstütze bei dieser "Sofortrettung" des Patienten, brauchte aber keine technischen Geräte einzusetzen. Nach der Befreiung aus dem Fahrzeug wurde der Patient umgehend reanimiert. Unter Zuhilfenahme einer mechanischen Reanimationshilfe wurde er in ein eine Spezialklinik transportiert. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt, wurde aber während der Rettungsmaßnahmen durch Einsatzkräfte der Feuerwehr betreut. Nach Abschluss der Feuerwehrmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei zu weiteren Ermittlungen übergeben. An der Einsatzstelle befanden sich insgesamt 28 Einsatzkräfte der Feuerwachen 6 (Scharnhorst) und 1 (Mitte) und des Rettungsdienstes.

