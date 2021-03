Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Geldautomat gesprengt.

Lippe (ots)

Am frühen Samstagmorgen sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in einer Selbstbedienungsbankfiliale in der Rathausstraße. Zeugen beobachteten gegen 3:25 Uhr zwei männliche Personen mit Stirnlampen an der Filiale. Die Explosion richtete einen erheblichen Gebäudeschaden an. Die beiden Männer holten ihre Beute aus der zerstörten Filiale, stiegen in einen wartenden Wagen und flüchteten. Trotz umgehend ausgelöster Fahndung konnten die flüchtigen Täter nicht gefunden werden. Wie viel Geld entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen, die ergänzende Beobachtungen gemacht haben oder denen in der besagten Nacht ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen ist, informieren bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

