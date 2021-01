Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Nachtrag zu: Rollerfahrer verletzt Polizeibeamten

Täter stellt sich

AhausAhaus (ots)

Gestellt hat sich am Mittwoch ein 15-Jähriger. Ausgelöst durch die Presseveröffentlichung und die Ermittlungen der Polizei in Ottenstein, offenbarte sich der Jugendliche seinen Eltern. Zur Erinnerung: Am Samstag hatte sich ein Motorrollerfahrer einer Polizeikontrolle mit rücksichtsloser Fahrweise durch Flucht entzogen. Ein Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt.

Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4803880

