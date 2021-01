Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfall nach Rotlichtverstoß

AhausAhaus (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 54-Jährige am Dienstag in Ahaus zugezogen. Die Autofahrerin aus Ahaus war gegen 10.20 Uhr auf der Straße Zum Rotering in Richtung Erhardtstraße unterwegs. Sie querte den kreuzenden Adenauerring, als die Ampel für ihre Richtung auf Grün wechselte. Dabei stieß sie mit einem 53-jährigen Stadtlohner zusammen. Der Lkw-Fahrer war aus Richtung Schumacherring kommend in Richtung Wüllener Straße in die Kreuzung eingefahren, als die Ampel für ihn auf Rotlicht wechselte. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 11.000 Euro.

