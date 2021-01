Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Ohne Führerschein am Steuer

BorkenBorken (ots)

Unfreiwillig beenden musste am Dienstag in Borken ein 37 Jahre alter Mann die Fahrt mit seinem Auto. Ein Polizeibeamter hatte ihn gegen 12.40 Uhr auf der Weseler Straße kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Borkener die erforderliche Fahrerlaubnis nicht mehr besitzt - sie war ihm in der Vergangenheit entzogen worden. Der Beamte untersagte ihm weiterzufahren. Darüber hinaus fertigte er eine Strafanzeige.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell