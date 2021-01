Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Quartett auf Diebestour in Geschäften

BorkenBorken (ots)

Einer Gruppe von vier Ladendieben konnte die Polizei am Dienstag in Borken das Handwerk legen. Die Mitarbeiterin eines Verbrauchermarktes am Benningsweg im Ortsteil Weseke hatte gegen 16.00 Uhr die Rucksäcke von zwei Kunden kontrollieren wollen - einer der beiden ergriff sofort die Flucht. Die alarmierten Polizeibeamten trafen im Nahbereich auf einen der Beschuldigten. Er gestand ein, zusammen mit drei anderen jungen Männern in Geschäften auf Diebestour zu gehen. Die Polizei konnte das Fahrzeug ermitteln, in dem die drei Komplizen des Ladendiebs saßen. Die Beamten brachten alle vier zur Borkener Polizeiwache, stellten mutmaßliches Diebesgut sicher und klärten die Identität des Quartetts. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um rumänische Staatsbürger im Alter von 14, 16, 16 und 21 Jahren. Die Beamten fertigten Strafanzeigen und übergaben die Minderjährigen an Erziehungsberechtigte.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell